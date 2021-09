Matrimonio reale, Lady Charlotte: “Sono rapita dalla Sicilia e da Monreale” (Di martedì 21 settembre 2021) Oggi presso il Palazzo di Città, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha ricevuto la coppia di promessi sposi reali S.A.R. il Principe Don Jaime di Borbone della Due Sicilie Duca di Noto e Sua Grazia Lady Charlotte Diana Lindesay-Béthune che il prossimo 25 Settembre celebreranno il loro Matrimonio nel Duomo sotto il paterno sguardo del Cristo Pantocratore. Il sindaco Arcidiacono nel prendere la parola, in Sala Rossa ha dichiarato: “È un lieto ritorno a casa delle loro altezze reali e siamo onorati che il loro Matrimonio segni un legame d’affetto tra la Real Casa e la Città che sarà nella meritata luce internazionale”. Il Duca di Noto ha aggiunto: “Vogliamo continuare a rinsaldare il nostro legame con Monreale e con la mia famiglia vogliamo sovvenire quanto più possibile alle ... Leggi su monrealelive (Di martedì 21 settembre 2021) Oggi presso il Palazzo di Città, il sindaco di MonAlberto Arcidiacono ha ricevuto la coppia di promessi sposi reali S.A.R. il Principe Don Jaime di Borbone della Due Sicilie Duca di Noto e Sua GraziaDiana Lindesay-Béthune che il prossimo 25 Settembre celebreranno il loronel Duomo sotto il paterno sguardo del Cristo Pantocratore. Il sindaco Arcidiacono nel prendere la parola, in Sala Rossa ha dichiarato: “È un lieto ritorno a casa delle loro altezze reali e siamo onorati che il lorosegni un legame d’affetto tra la Real Casa e la Città che sarà nella meritata luce internazionale”. Il Duca di Noto ha aggiunto: “Vogliamo continuare a rinsaldare il nostro legame con Mone con la mia famiglia vogliamo sovvenire quanto più possibile alle ...

