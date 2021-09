Mariano Cannio ha confessato: «Mi sono sporto e ho lasciato cadere Samuele» (Di martedì 21 settembre 2021) . Per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale I forti sospetti che il domestico Mariano Cannio fosse il colpevole della morte di Samuele, il bambino caduto dal balcone di casa in una strada centralissima di Napoli, sono diventati certezza. Le parole che il domestico ha pronunciato sconcertano: “L’ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone. Con il bambino tra le braccia mi sono sporto e ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito delle urla provenire dal basso e mi sono spaventato consapevole di essere la causa di quello che stava accadendo. sono fuggito e sono andato a mangiare una pizza“. Pare che siano queste le uniche parole che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021) . Per lui siaperte le porte del carcere di Poggioreale I forti sospetti che il domesticofosse il colpevole della morte di, il bambino caduto dal balcone di casa in una strada centralissima di Napoli,diventati certezza. Le parole che il domestico ha pronunciato sconcertano: “L’ho preso in braccio euscito fuori al balcone. Con il bambino tra le braccia mie hoil piccolo. Ho immediatamente udito delle urla provenire dal basso e mispaventato consapevole di essere la causa di quello che stava accadendo.fuggito eandato a mangiare una pizza“. Pare che siano queste le uniche parole che ...

