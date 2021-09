Mala informazione, sotto-cultura, estraneità a sinistra (Di martedì 21 settembre 2021) Se molta attenzione nelle ultime settimane è stata dedicata all’eterogeneo fenomeno «no-vax», non abbastanza si è riflettuto sulle ragioni della diffidenza nei confronti del vaccino, sulle sue matrici socio-culturali e sulla diffusione della Mala informazione. Tra quei dieci milioni di italiani che devono ancora essere inoculati vi sono i contrari convinti, i diffidenti della medicina «ufficiale», gli incerti e quelli che prima o poi lo faranno. Per convincere questa vasta platea, il nostro governo ha scelto la via dell’obbligo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 settembre 2021) Se molta attenzione nelle ultime settimane è stata dedicata all’eterogeneo fenomeno «no-vax», non abbastanza si è riflettuto sulle ragioni della diffidenza nei confronti del vaccino, sulle sue matrici socio-li e sulla diffusione della. Tra quei dieci milioni di italiani che devono ancora essere inoculati vi sono i contrari convinti, i diffidenti della medicina «ufficiale», gli incerti e quelli che prima o poi lo faranno. Per convincere questa vasta platea, il nostro governo ha scelto la via dell’obbligo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

massimo463 : @ladyonorato Dovrebbe lasciare la politica e perdere anche il diritto di voto per la mala informazione che ha fatto e fa.. - Tina01430716 : @matteosalvinimi salvi ( scritto di proposito) l legge Fornero non è stata mai abolita.e inutile che fai mala infor… - RitaAnna1 : @HuffPostItalia I primi a fare mala informazione siete voi e il governo . - AChierchini : @sommobaglio @1intollerante @TipoNomeForma @mariate29877567 @AthomicaA @lameduck1960 Nn sn veggente valuto ciò che… - APagliaccis : @cino_1969 La cosa é stata gestita male, con la mala informazione, etc etc. Ed ora non sanno che pesci prendere sti buffoni. -