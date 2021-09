Madre di 4 figli e attivista “no vax” muore di covid: aveva 40 anni e sui social si definiva “mamma per la libertà” (Di martedì 21 settembre 2021) “Kristen è in ospedale a lottare per la sua vita contro il covid e la polmonite. Per favore, non arrenderti”. Questo il messaggio di Cassie, sorella di Kristen Lowery, 40 anni. Kristen ha contratto il coronavirus lo scorso settembre e non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte, data la scorsa settimana dalla piattaforma GoFundMe (sulla quale la famiglia ha avviato una raccolta fondi per il funerale, ndr), sta ora facendo il giro del web. Perché Lowery era una convinta no vax. Non solo, era contro ogni strumento di prevenzione: “senza museruola“, diceva riferendosi alla mascherina. “Ex pro-vaccini, mi fidavo, ora non più”, portava scritto su una t-shirt. Siamo a Lowery, da Escalon, California. La 40enne era molto attiva sul territorio per promuovere campagne contro i vaccini. mamma di quattro figli, si descriveva sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) “Kristen è in ospedale a lottare per la sua vita contro ile la polmonite. Per favore, non arrenderti”. Questo il messaggio di Cassie, sorella di Kristen Lowery, 40. Kristen ha contratto il coronavirus lo scorso settembre e non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte, data la scorsa settimana dalla piattaforma GoFundMe (sulla quale la famiglia ha avviato una raccolta fondi per il funerale, ndr), sta ora facendo il giro del web. Perché Lowery era una convinta no vax. Non solo, era contro ogni strumento di prevenzione: “senza museruola“, diceva riferendosi alla mascherina. “Ex pro-vaccini, mi fidavo, ora non più”, portava scritto su una t-shirt. Siamo a Lowery, da Escalon, California. La 40enne era molto attiva sul territorio per promuovere campagne contro i vaccini.di quattro, si descriveva sui ...

