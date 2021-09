Luttwak | «Sì | Biden ha una strategia per l' Afghanistan e la Cina»

Leggi su panorama

(Di martedì 21 settembre 2021) Poco dopo essere diventato vicepresidente nel 2009, Joedisse a Barack Obama e all'intero Consiglio di sicurezza nazionale che gli Stati Uniti avrebbero dovuto smettere di cercare di costruire una democrazia femminista proprio in, smettere di cercare di costruire un esercito nazionale da una popolazione pre-nazionale, e smettere di pagare al Pakistan più di 2 miliardi di dollari l'anno per l'uso del porto di Karachi e della strada per Kandahar, mentre il Pakistan finanziava la rete Haqqani, specializzata nell'uccidere gli americani. I collaboratori della Casa Bianca, e anche il primo Segretario alla Difesa di Obama, Robert Gates, ridicolizzavano le ripetitive perorazioni diche semplicemente ignoravano il consenso degli esperti: i capi civili e militari del Pentagono, sostenuti dai principali esperti dei «think ...