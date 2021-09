Lucca Comics & Games 2021: ritorno nella patria delle fiere (Di martedì 21 settembre 2021) La pandemia ha trasformato, capovolto e, in un certo senso, anche destabilizzato parecchi aspetti della nostra vita, tra cui gli hobbies e le passioni. In questi rientrano gli eventi fieristici, lo sanno bene gli organizzatori di Lucca Comics & Games, che però non si sono persi d’animo, nonostante abbiano “perso il sonno”! Lucca Comics & Games 2021 si farà, dal 29 ottobre all’1 novembre, si ritornerà in presenza nella patria delle fiere, ovviamente rispettando tutte le norme e le regole anti-covid, e il suo padrino sarà un toscano di eccellenza: Dante. Infatti è proprio il poeta vate che spicca sulla locandina di questa 55esima edizione della fiera, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021) La pandemia ha trasformato, capovolto e, in un certo senso, anche destabilizzato parecchi aspetti della nostra vita, tra cui gli hobbies e le passioni. In questi rientrano gli eventi fieristici, lo sanno bene gli organizzatori di, che però non si sono persi d’animo, nonostante abbiano “perso il sonno”!si farà, dal 29 ottobre all’1 novembre, si ritornerà in presenza, ovviamente rispettando tutte le norme e le regole anti-covid, e il suo padrino sarà un toscano di eccellenza: Dante. Infatti è proprio il poeta vate che spicca sulla locandina di questa 55esima edizione della fiera, ...

Biggii96 : biglietti Lucca Comics presi?? - qn_lanazione : #Lucca Comics & Games scalda i motori. Il Festival torna in presenza - missisorange : PRESI BIGLIETTO PER IL LUCCA COMICS AJSJSUDSJSJSKS - Stay_Nerd : Lucca Comics & Games 2021: Ecco il programma della 55esima edizione - LaIsaRinaldi : RT @fumettologica: Dove e come acquistare i biglietti di Lucca Comics 2021 -