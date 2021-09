Love is in the air anticipazioni 23 settembre 2021, il ritorno di Piril (Di martedì 21 settembre 2021) Seguendo la puntata di Love is in the air di giovedì 23 settembre 2021 tutti sono alla Art Life per decidere cosa fare per il rapimento di Piril. Ma ecco che improvvisamente la giovane ricompare e spiega che tutto è un equivoco dovuto al fatto che suo padre è contrario alle nozze con Engin e per questo l’ha fatta prelevare dai suoi uomini. Chiede però a tutti di lasciarla sola con il suo fidanzato. Tutti gli episodi della soap opera turca sono disponibili su Mediaset Play on demand. Al Gf Vip, Raffaella Fico in lacrime Durante la diretta, la modella campana si è lasciata andare al ricordo di quando era in attesa della piccola Pia Trame di Love is in the air del 23 settembre ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 settembre 2021) Seguendo la puntata diis in the air di giovedì 23tutti sono alla Art Life per decidere cosa fare per il rapimento di. Ma ecco che improvvisamente la giovane ricompare e spiega che tutto è un equivoco dovuto al fatto che suo padre è contrario alle nozze con Engin e per questo l’ha fatta prelevare dai suoi uomini. Chiede però a tutti di lasciarla sola con il suo fidanzato. Tutti gli episodi della soap opera turca sono disponibili su Mediaset Play on demand. Al Gf Vip, Raffaella Fico in lacrime Durante la diretta, la modella campana si è lasciata andare al ricordo di quando era in attesa della piccola Pia Trame diis in the air del 23...

Advertising

MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - bluerovses : Quindi adesso Love is in the air inizia alle '''16:50''' e finisce alle 17:35 con tre pubblicità di mezzo e il prom… - share_the_love_ : RT @scvrpion: ??WOMP FOLLOW TRICK?? Retweet se vuoi aumentare i tuoi followers segui tutti quelIi che ritwittano segui quelli che ti seguira… - zazoomblog : Love is in the air anticipazioni 22 settembre: il segreto dei cristalli - #anticipazioni #settembre: #segreto - ChiccaChan96 : ??[Thank you ??]?? Ieri era il compleanno di UN AMICO MOLTO SPECIALE..un ANGELO. È grazie a lui se SONO QUELLA CHE… -