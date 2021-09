Love is in the air anticipazioni 22 settembre 2021: Melih riesce a intromettersi alla festa per Eda e Serkan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Love is in the air torna mercoledì 22 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Melih riesce a intromettersi durante alla notte dell'hennè, mettendo in pericolo Eda. Love is in the air torna mercoledì 22 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni Melih trova un modo subdolo per intromettersi nella notte dell'hennè. Ayfer dà in escandescenze così Eda decide di raggiungere Serkan per capire il da farsi. Da lui scopre che la colpa è da attribuire a Erdem, incaricato di comprare il necessario per il banchetto. L'uomo viene mandato a risolvere il problema, ma i cristalli di zucchero ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021)is in the air torna mercoledì 22, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata:durantenotte dell'hennè, mettendo in pericolo Eda.is in the air torna mercoledì 22, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Nelletrova un modo subdolo pernella notte dell'hennè. Ayfer dà in escandescenze così Eda decide di raggiungereper capire il da farsi. Da lui scopre che la colpa è da attribuire a Erdem, incaricato di comprare il necessario per il banchetto. L'uomo viene mandato a risolvere il problema, ma i cristalli di zucchero ...

