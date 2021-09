Lotito: “I giocatori siano fedeli esecutori di ciò che decide il maestro Sarri” (Di martedì 21 settembre 2021) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dallo stadio Olimpico dove ha presentato le iniziative in programma per il derby. Di seguito un estratto delle sue parole riportato dal Corriere dello Sport. Ai fini dello spettacolo è una Lazio propositiva. Certo, si possono acquisire anche i risultati con i catenacci che c’erano una volta. È una scelta. Mi auguro che nel derby l’atteggiamento della squadra in campo sia di quelli di chi vuole raggiungere traguardi importanti perché la società ha fatto di tutto per far sì che ciò accada. Da come eravamo partiti 18 anni fa, oggi si vede un cambio di passo anche dal punto di vista psicologico: eravamo in una condizione di prostrazione, oggi siamo una società che si propone come ambiziosa che vuole raggiungere determinati traguardi e sta facendo di tutto per far sì che ciò accada. Serve tempo per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 settembre 2021) Claudio, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dallo stadio Olimpico dove ha presentato le iniziative in programma per il derby. Di seguito un estratto delle sue parole riportato dal Corriere dello Sport. Ai fini dello spettacolo è una Lazio propositiva. Certo, si possono acquisire anche i risultati con i catenacci che c’erano una volta. È una scelta. Mi auguro che nel derby l’atteggiamento della squadra in campo sia di quelli di chi vuole raggiungere traguardi importanti perché la società ha fatto di tutto per far sì che ciò accada. Da come eravamo partiti 18 anni fa, oggi si vede un cambio di passo anche dal punto di vista psicologico: eravamo in una condizione di prostrazione, oggi siamo una società che si propone come ambiziosa che vuole raggiungere determinati traguardi e sta facendo di tutto per far sì che ciò accada. Serve tempo per ...

