(Di martedì 21 settembre 2021) Unsenza precedenti. Capace di affermare la grande equitazione come fenomenoe e rilanciare l immagine della Capitale come polo sportivo di attrazione. La sesta edizione appena ...

L'ex stella del film Gli amici di pap ha portato a casa due prestigiosi premi: uno alChampions Tour di Roma, in Italia, e l altro al CSI2 2 Phases Special a Madrid, Spagna. L'attrice - stilista Mary - Kate Olsen pu ora aggiungere al suo curriculum un altra prestigiosa ...Martedì, 21 settembre 2021 Home > aiTv > Longines Global Champions Tour, a Roma successo mondiale Roma, 21 set. (askanews) - Un successo senza precedenti. Capace di affermare la grande equitazione com ...Un successo senza precedenti. Capace di affermare la grande equitazione come fenomeno globale e rilanciare l'immagine della Capitale come polo sportivo di attrazione mondiale. La sesta edizione appena ...