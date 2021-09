Lombardia, il Tar: stop caccia fino al 7 ottobre. Regione: «Al lavoro per ripartire» (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il ricorso della Lac - Lega abolizione caccia l’attività venatoria è stata sospesa su tutto il territorio regionale. L’associazione ambientalista: «Fermato l’ennesimo tentativo di saccheggio della biodiversità». Federcaccia: «Chiediamo in via d’urgenza un nuovo atto amministrativo». La Regione: «Stiamo lavorando a un provvedimento che vareremo in brevissimo tempo per consentire la ripresa». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il ricorso della Lac - Lega abolizionel’attività venatoria è stata sospesa su tutto il territorio regionale. L’associazione ambientalista: «Fermato l’ennesimo tentativo di saccheggio della biodiversità». Feder: «Chiediamo in via d’urgenza un nuovo atto amministrativo». La: «Stiamo lavorando a un provvedimento che vareremo in brevissimo tempo per consentire la ripresa».

