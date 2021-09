Lombardia, il Tar sospende l’apertura della caccia fino al 7 ottobre (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il ricorso della Lac - Lega abolizione caccia l’attività venatoria è stata sospesa su tutto il territorio regionale. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il ricorsoLac - Lega abolizionel’attività venatoria è stata sospesa su tutto il territorio regionale.

ULTIMORA – IL TAR LOMBARDIA DECIDE LA SOSPENSIONE DELLA CACCIA FINO AL 7 OTTOBRE La Dea della Caccia Sospesa la caccia in Lombardia Il Tar di Milano ha accolto in via cautelare il ricorso della Lac, sospendendo la caccia in regione Lombardia fino al 7 ottobre ...

Il Tar: stop alle doppiette lombarde fino al 7 ottobre Il Tribunale amministrativo ha sospeso la caccia per un paio di settimane in contrasto con la linea troppo permissiva della Regione Lombardia. Sono gli effetti del ricorso della Lac.

