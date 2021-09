L' Olbia Calcio gestirà gli impianti sportivi del Geovillage | ma ora c' è la grana manutenzioni

(Di martedì 21 settembre 2021) (Visited 31 times, 31 visits today) Ultime notizie: Rischia di annegare in mare a La Cinta a San Teodoro, grave una 65enne 4 Motivi per Fare Marketing con la Tazza Aziendale Il Comune disi ...

Advertising

olbiacalcio : Una vittoria importantissima per lo sport e per la comunità olbiese! - elebrug : @matildesjt Ho gugolato, ma deve esserci un errore: possibile che un giocatore dell’Olbia calcio prenda 20.000 €? - SanMarino_RTV : #SerieC | La Lucchese ribalta l'@olbiacalcio con super Nanni (2-1) - radioaldebaran : Virtus Entella, cambia l'orario della partita casalinga con l'Olbia - #Calcio #Chiavari - - SanMarino_RTV : Il sammarinese Nicola Nanni decisivo nella vittoria della @Lucchese_1905 contro l'Olbia | Nel video il gol dell'att… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia Calcio

Olbianova.it

L'acquisisce il Geovillage. L'gestirà gli impianti sportivi del Geovillage. E' ufficiale: si sono chiuse le trattative tra la società sportiva , i curatori fallimentari, il ......sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Sport, Serie ... domenica ore 20.30 Grosseto - Modena domenica ore 20.30 Imolese - Lucchese domenica ore 20.30...San Giovanni Suergiu. Il 19 settembre durante una partita di calcio tra amici un 42enne è stato colpito - con una testata - dall'avversario. L'uomo ...L’Ancona batte in casa il Pontedera con due gol sotto la Nord. Festa grande al Del Conero dopo quattro anni di sofferenza per i biancorossi ...