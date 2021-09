L' Occidente appeso agli ultimi comunisti

(Di martedì 21 settembre 2021) E pensare che nei giorni di Seattle o del G8 di Genova, mentre i "no global" assediavano i potenti, si parlava dell'ingresso della Cina nel Wto, nell'Organizzazione mondiale del commercio, come della grande vittoria dell'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Occidente appeso

ilGiornale.it

E ora l'ne paga il fio. I guai, infatti, da qualche tempo vengono tutti da Pechino. È arrivato da lì il Covid che ha mandato in lockdown l'intero pianeta. L'aumento dei prezzi delle materie ...... il Casale, che sovrasta ala vallata del Sarca. Poco dopo, per motivi ancora da ... ha perso il controllo della vela ed finito contro una parete rocciosa, rimanendonel vuoto . La vela,...E pensare che nei giorni di Seattle o del G8 di Genova, mentre i "no global" assediavano i potenti, si parlava dell'ingresso della Cina nel Wto, nell'Organizzazione mondiale del commercio, come della ...Michel Schwartz, 37 anni, si era lanciato con la tuta alare. Il vento o una manovra sbagliata le possibili cause dell’incidente. È rimasto sospeso a 300 metri di altezza ...