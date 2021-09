LIVE – Spezia-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di martedì 21 settembre 2021) La, dopo il brutto esordio stagionale, vuole provare a ritrovare il sorriso contro lonel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna, martedì 21 settembre, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale dalle 13:45. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

sportli26181512 : Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La sfida tra Udinese e Napoli chiude la qua… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: le ultime verso la trasferta contro lo Spezia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Notizie Serie A LIVE: le ultime verso la trasferta contro lo Spezia - - Fantacalciok : Spezia – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Spezia corsaro a Venezia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Spezia

... in coabitazione con lo, con 4 punti. In evidenza anche la Serie B con 7 partite in ... PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 18.30 Bologna - Genoa 20.45 Fiorentina - ...SpallettiCLASSIFICA: Napoli 12 punti, Inter 10, Milan 10, Roma 9, Fiorentina 9, Udinese 7, Lazio 7, Atalanta 7, Bologna 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4,4, Verona 3, Genoa 3, Venezia 3, ...La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Spezia-Juventus, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022.Nella sala di via Colombo 99 saranno trasmesse anche altre partite del campionato di serie A e della Champions ...