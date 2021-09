LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 84-90, Finale Supercoppa in DIRETTA: le V nere conquistano il primo titolo della stagione (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Chiudiamo qui la nostra DIRETTA e grazie per averci seguito. A Milano non bastano i 19 punti di Shields e i 17 di Rodriguez. Secondo titolo per la Virtus della sua storia. Jaiteh è il miglior marcatore di Bologna con 16 punti, ma fondamentali per la Virtus sono stati anche un Pajola da 13 punti e 7 assist ed un Alibegovic da 13 punti. FINISCE QUI! LA Virtus Bologna VINCE LA Supercoppa ITALIANA 2021! 84-90 Un solo libero per Pajola, ma mancano solo sei secondi. 84-89 Canestro di Alviti. 82-89 Un solo libero di Belinelli. 82-88 Due veloci di Delaney. 80-88 Due liberi di Weems. Shields manca la tripla del -3. 80-86 Delaney segna in penetrazione. 78-86 Jaiteh con il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui la nostrae grazie per averci seguito. Anon bastano i 19 punti di Shields e i 17 di Rodriguez. Secondoper lasua storia. Jaiteh è il miglior marcatore dicon 16 punti, ma fondamentali per lasono stati anche un Pajola da 13 punti e 7 assist ed un Alibegovic da 13 punti. FINISCE QUI! LAVINCE LAITALIANA 2021! 84-90 Un solo libero per Pajola, ma mancano solo sei secondi. 84-89 Canestro di Alviti. 82-89 Un solo libero di Belinelli. 82-88 Due veloci di Delaney. 80-88 Due liberi di Weems. Shields manca la tripla del -3. 80-86 Delaney segna in penetrazione. 78-86 Jaiteh con il ...

