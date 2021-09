LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 55-67, Finale Supercoppa in DIRETTA: vantaggio bolognese a fine terzo quarto (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA FINISCE IL terzo quarto! Virtus Bologna che sembra avere il controllo della partita, con Milano rimasta in vita grazie alle triple finali di Rodriguez. 55-67 Tripla ancora di Rodriguez. Ultimi 30 secondi del quarto. 52-66 Tripla anche di Rodriguez. 49-66 Show da tre punti di Bologna. Ora è il momento di Alibegovic. 47-63 Festival delle triple ed ora è il momento di Weems. 47-60 Shields prova a tenere Milano in vita. 44-60 La tripla di Alexander fa volare via la Virtus. 44-57 Due facili al tabellone per Mitoglou. 42-57 Tripla di Teodosic che porta sul +15 la Virtus. 42-54 Due liberi di Alexander. Fallo antisportivo di Rodriguez su Alexander. 42-52 Tripla dall’angolo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE ILche sembra avere il controllo della partita, conrimasta in vita grazie alle triple finali di Rodriguez. 55-67 Tripla ancora di Rodriguez. Ultimi 30 secondi del. 52-66 Tripla anche di Rodriguez. 49-66 Show da tre punti di. Ora è il momento di Alibegovic. 47-63 Festival delle triple ed ora è il momento di Weems. 47-60 Shields prova a tenerein vita. 44-60 La tripla di Alexander fa volare via la. 44-57 Due facili al tabellone per Mitoglou. 42-57 Tripla di Teodosic che porta sul +15 la. 42-54 Due liberi di Alexander. Fallo antisportivo di Rodriguez su Alexander. 42-52 Tripla dall’angolo ...

