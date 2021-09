LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 5-12, Finale Supercoppa in DIRETTA: ottimo inizio delle V nere (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 5-12 Splendido assist di Belinelli per l’appoggio al vetro di Jaiteh. 5-10 Tripla di Shields, che sblocca Milano. 2-10 Weems lavora bene in post e trova il canestro con l’aiuto del primo ferro. 2-8 Hervey corre in contropiede e trova due punti al tabellone. Partenza fredda di Milano in attacco, che è già 1/6 dal campo. 2-6 Altri due punti per Jaiteh. 2-4 Non vale la stoppata di Melli sull’appoggio di Belinelli. 2-2 Pareggia immediatamente i conti Hines. 0-2 I primi due punti della partita sono della Virtus con Jaiteh. 21.00 SI COMINCIA! 20.57: Ultime fasi del riscaldamento per le due squadre. 20.53: Milano va a caccia della quinta Supercoppa della sua storia (3 finali perse), mentre Bologna finora ha vinto solo una ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-12 Splendido assist di Belinelli per l’appoggio al vetro di Jaiteh. 5-10 Tripla di Shields, che sblocca. 2-10 Weems lavora bene in post e trova il canestro con l’aiuto del primo ferro. 2-8 Hervey corre in contropiede e trova due punti al tabellone. Partenza fredda diin attacco, che è già 1/6 dal campo. 2-6 Altri due punti per Jaiteh. 2-4 Non vale la stoppata di Melli sull’appoggio di Belinelli. 2-2 Pareggia immediatamente i conti Hines. 0-2 I primi due punti della partita sono dellacon Jaiteh. 21.00 SI COMINCIA! 20.57: Ultime fasi del riscaldamento per le due squadre. 20.53:va a caccia della quintadella sua storia (3 finali perse), mentrefinora ha vinto solo una ...

