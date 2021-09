LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 42-52, Finale Supercoppa in DIRETTA: V nere in controllo del match (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 44-57 Due facili al tabellone per Mitoglou. 42-57 Tripla di Teodosic che porta sul +15 la Virtus. 42-54 Due liberi di Alexander. Fallo antisportivo di Rodriguez su Alexander. 42-52 Tripla dall’angolo di Shields. Cinque minuti a fine terzo quarto. 39-52 Hervey scappa via in contropiede e schiaccia il +13. 39-48 Penetrazione vincente di Delaney. 37-48 Hines prende il rimbalzo offensivo e trova due punti al tabellone. Inizio disastroso in attacco di Milano nel terzo quarto. 35-48 Un solo libero per Pajola. 35-47 Tripla da dieci metri di Pajola. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bologna si presenta negli spogliatoi avanti di nove punti. Un ottimo Jaiteh per la Virtus (10 punti), mentre il migliore per Milano è Hall con 8 punti. 35-44 Alibegovic ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-57 Due facili al tabellone per Mitoglou. 42-57 Tripla di Teodosic che porta sul +15 la. 42-54 Due liberi di Alexander. Fallo antisportivo di Rodriguez su Alexander. 42-52 Tripla dall’angolo di Shields. Cinque minuti a fine terzo quarto. 39-52 Hervey scappa via in contropiede e schiaccia il +13. 39-48 Penetrazione vincente di Delaney. 37-48 Hines prende il rimbalzo offensivo e trova due punti al tabellone. Inizio disastroso in attacco dinel terzo quarto. 35-48 Un solo libero per Pajola. 35-47 Tripla da dieci metri di Pajola. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO QUARTO!si presenta negli spogliatoi avanti di nove punti. Un ottimo Jaiteh per la(10 punti), mentre il migliore perè Hall con 8 punti. 35-44 Alibegovic ...

zazoomblog : LIVE Basket – Olimpia Milano-Virtus Bologna 20-23 finale Supercoppa 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 28-33 Finale Supercoppa in DIRETTA: vantaggio bolognese a metà secondo quarto -… - zazoomblog : LIVE Basket – Olimpia Milano-Virtus Bologna 14-12 finale Supercoppa 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Olimpia… - infoitsport : LIVE LBA Supercoppa - La finale: Olimpia Milano vs Virtus Bologna - infoitsport : LIVE Basket – Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale Supercoppa 2021 RISULTATO IN DIRETTA -