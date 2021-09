LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-44, Finale Supercoppa in DIRETTA: vantaggio bolognese all’intervallo (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bologna si presenta negli spogliatoi avanti di nove punti. Un ottimo Jaiteh per la Virtus (10 punti), mentre il migliore per Milano è Hall con 8 punti. 35-44 Alibegovic firma il +9 proprio sulla sirena del quarto. 35-42 Stupenda schiacciata di Shields. Dieci secondi alla fine del quarto. 33-42 Due liberi di Pajola. Un minuto e mezzo all’intervallo. 33-40 Penetrazione vincente di Shields. 31-40 Tripla di Weems e Bologna prova a scappare. Timeout di Messina. 31-37 Rovesciata di Pajola al tabellone. 31-35 Tre liberi di Hall. 28-35 Teodosic con l’assist dietro la schiena per l’appoggio di Jaiteh. 28-33 Due liberi di Alexander. Cinque minuti all’intervallo. 28-31 Melli si fa aiutare dal tabellone. Bella giocata ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!si presenta negli spogliatoi avanti di nove punti. Un ottimo Jaiteh per la(10 punti), mentre il migliore perè Hall con 8 punti. 35-44 Alibegovic firma il +9 proprio sulla sirena del quarto. 35-42 Stupenda schiacciata di Shields. Dieci secondi alla fine del quarto. 33-42 Due liberi di Pajola. Un minuto e mezzo. 33-40 Penetrazione vincente di Shields. 31-40 Tripla di Weems eprova a scappare. Timeout di Messina. 31-37 Rovesciata di Pajola al tabellone. 31-35 Tre liberi di Hall. 28-35 Teodosic con l’assist dietro la schiena per l’appoggio di Jaiteh. 28-33 Due liberi di Alexander. Cinque minuti. 28-31 Melli si fa aiutare dal tabellone. Bella giocata ...

