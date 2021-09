LIVE – Moviola Fiorentina-Inter | tutti gli episodi dubbi | arbitra Fabbri

Leggi su sportface

(Di martedì 21 settembre 2021) La direttacon ladi, sfida valida come anticipo della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi va in scena il big match di giornata, tra due squadre in salute e che si aspettano molto da questo campionato. Non mancano le assenze, su tutte quelle degli argentini Nicolas Gonzalez, nei Viola, e Joaquin Correa per i Nerazzurri, così come non mancherà lo spettacolo. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45,Michael. Di seguito analizzeremoglida. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace.