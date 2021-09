LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Bagnaia in testa, dietro Pol Espargaro e Nakagami. Bene Marini e Rossi (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 Luca Marini!! Che sorpresa! 1:31.998 e sesta posizione! Quarto Mir, Pol Espargaro si porta ad un solo decimo da Bagnaia! 17.44 Balza in nona piazza Miguel OLIVEira. In quest’ultima fase tutti vogliono migliorarsi ed ottenere un buon tempo. 17.42 Terzo Pol Espargaro! Quarto centauro sotto l’1’32”. Undicesima posizione per Marc Marquez che torna a far registrare un crono valido. 17.40 Dovizioso ha fatto segnare un 1:32.665 che lo porta in sedicesima posizione dietro a Franco Morbidelli. 17.38 In pista Aleix e Pol Espargaro, Valentino Rossi, Vinales, Alex Marquez e finalmente Dovizioso. 17.36 Si migliora anche l’altra Aprilia, quella di Vinales: 1:32.590, tredicesima ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Luca!! Che sorpresa! 1:31.998 e sesta posizione! Quarto Mir, Polsi porta ad un solo decimo da! 17.44 Balza in nona piazza Miguel Oira. In quest’ultima fase tutti vogliono migliorarsi ed ottenere un buon tempo. 17.42 Terzo Pol! Quarto centauro sotto l’1’32”. Undicesima posizione per Marc Marquez che torna a far registrare un crono valido. 17.40 Dovizioso ha fatto segnare un 1:32.665 che lo porta in sedicesima posizionea Franco Morbidelli. 17.38 In pista Aleix e Pol, Valentino, Vinales, Alex Marquez e finalmente Dovizioso. 17.36 Si migliora anche l’altra Aprilia, quella di Vinales: 1:32.590, tredicesima ...

