LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Bagnaia al comando davanti a Miller e Quartararo. 13° Valentino Rossi (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Ancora ai box l’altra Yamaha ufficiale, quella di Franco Morbidelli. 16.54 Fabio Quartararo torna a ruggire. Il francese è terzo ad appena 19 millesimi dalla seconda piazza di Miller. 16.52 Rins si mette in ottava posizione fra Zarco e Martin. 16.50 Che giro di Nakagami! Il giapponese è quinto con il crono di 1:32.238, a soli quattro decimi dall’inavvicinabile Bagnaia. 16.48 Nakagami balza in nona posizione con la Honda Idemitsu, settimo Jorge Martin subito dietro al compagno Zarco. 16.46 Anche Jorge Martin sta provando la nuova carenatura in questa sortita. 16.44 Pol Espargaro si migliora nel primo settore e poi si rialza nel finale del giro. 16.42 Lima qualcosa al suo tempo Jack Miller: 1:32.044 che lo porta a 243 millesimi da ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.56 Ancora ai box l’altra Yamaha ufficiale, quella di Franco Morbidelli. 16.54 Fabiotorna a ruggire. Il francese è terzo ad appena 19 millesimi dalla seconda piazza di. 16.52 Rins si mette in ottava posizione fra Zarco e Martin. 16.50 Che giro di Nakagami! Il giapponese è quinto con il crono di 1:32.238, a soli quattro decimi dall’inavvicinabile. 16.48 Nakagami balza in nona posizione con la Honda Idemitsu, settimo Jorge Martin subito dietro al compagno Zarco. 16.46 Anche Jorge Martin sta provando la nuova carenatura in questa sortita. 16.44 Pol Espargaro si migliora nel primo settore e poi si rialza nel finale del giro. 16.42 Lima qualcosa al suo tempo Jack: 1:32.044 che lo porta a 243 millesimi da ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO VINCE ANCORAAA ?? ENEA FAVOLOSO SUL PODIOOOOOO LIVE ? - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Nei #MisanoTest ci sono 3 @DucatiMotor davanti a tutti con @jackmilleraus @PeccoBagnaia e @JohannZarco1 Tutti gli aggiorna… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Misano 2021 in DIRETTA: due Ducati ufficiali in testa terzo Quartararo davanti a Zarco. 7° Morbide… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Misano 2021 in DIRETTA: Miller al comando davanti a Bagnaia Quartararo 5° davanti a Morbidelli Val… - MotoGPEnAbiert0 : RT @gponedotcom: Nei #MisanoTest ci sono 3 @DucatiMotor davanti a tutti con @jackmilleraus @PeccoBagnaia e @JohannZarco1 Tutti gli aggiorna… -