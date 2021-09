LIVE Fiorentina-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: trasferta difficile al ‘Franchi’ per i campioni d’Italia (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 Vincenzo Italiano dispone invece il suo 4-3-3 con Dragowski in porta, Benassi e Biraghi sugli esterni con Milenkovic e Nastasic i centrali, Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo, Sottil a sinistra, Nico Gonzalez a destra e Vlahovic riferimento centrale del tridente offensivo. 19.50 Simone Inzaghi schiera dunque il suo 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la collaudata linea difensiva, Darmian e Perisic sugli esterni, Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo, Lautaro-Dzeko la coppia offensiva. 19.47 Queste le formazioni ufficiali: Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 Vincenzo Italiano dispone invece il suo 4-3-3 con Dragowski in porta, Benassi e Biraghi sugli esterni con Milenkovic e Nastasic i centrali, Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo, Sottil a sinistra, Nico Gonzalez a destra e Vlahovic riferimento centrale del tridente offensivo. 19.50 Simone Inzaghi schiera dunque il suo 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la collaudata linea difensiva, Darmian e Perisic sugli esterni, Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo, Lautaro-Dzeko la coppia offensiva. 19.47 Queste le formazioni ufficiali:(4-3-3): Dragowski, Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; ...

