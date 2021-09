LIVE Fiorentina-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il match dello stadio Artemio Franchi! (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Scendono in campo gli due schieramenti. 20.42 Squadre nel tunnel, tra pochissimo lo start del match. 20.40 Le squadre hanno ultimato il riscaldamento, cinque minuti al calcio d’inizio: RISCALDAMENTO #FiorentinaInter #ForzaInter pic.twitter.com/78GKiYFe9b — Inter (@Inter) September 21, 2021 20.38 A disposizione per la Fiorentina: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Odriozola, Amrabat, Bianco, Callejon, Kokorin, Igor. 20.35 A disp per l’Inter: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Sangalli, Satriano. 20.33 Questa la squadra arbitrale: Arbitro: Michael FABBRI di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 Scendono in campo gli due schieramenti. 20.42 Squadre nel tunnel, tra pochissimo lo start del. 20.40 Le squadre hanno ultimato il riscaldamento, cinque minuti ald’inizio: RISCALDAMENTO ##Forzapic.twitter.com/78GKiYFe9b —(@) September 21, 2021 20.38 A disposizione per la: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Odriozola, Amrabat, Bianco, Callejon, Kokorin, Igor. 20.35 A disp per l’: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Sangalli, Satriano. 20.33 Questa la squadra arbitrale: Arbitro: Michael FABBRI di ...

