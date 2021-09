LIVE Croazia-Italia calcio femminile in DIRETTA: azzurre a caccia di altri 3 punti nelle qualificazioni ai Mondiali (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Croazia-Italia femminile match di qualificazione al Mondiale 2023. Le ragazze della nazionale Italiana puntano alla seconda vittoria. La Nazionale femminile di calcio oggi sarà impegnata nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile del 2023. Le azzurre affronteranno oggi martedì 21 settembre la Croazia allo stadio Branko ?avlovi?-?avlek di Karlovac. Le convocate della Nazionale femminile di calcio: Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch di qualificazione al Mondiale 2023. Le ragazze della nazionalena puntano alla seconda vittoria. La Nazionaledioggi sarà impegnata nella seconda partita di qualificazione aididel 2023. Leaffronteranno oggi martedì 21 settembre laallo stadio Branko ?avlovi?-?avlek di Karlovac. Le convocate della Nazionaledi: Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani ...

