LIVE – Croazia-Italia 0-5, qualificazioni Mondiali femminili 2023 (DIRETTA) (Di martedì 21 settembre 2021) La DIRETTA LIVE di Croazia-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2023. Allo Stadion Branko ?avlovi?-?avlek di Karlovac le azzurre, reduci dalla vittoria contro la Moldavia di venerdì scorso, vanno a caccia di altri tre punti nel girone per centrare il pass per la coppa del mondo in un raggruppamento ostico. Appuntamento alle ore 17.30 di martedì 21 settembre, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV Le formazioni ufficiali: Croazia (5-4-1): Bacic; Dulcic, Balog, Pedic, Kunstek, Canjevac; Pezelj, Lubina, Lojna, Jelenic; Glibo.Ct: Prskalo Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Galli, ...

gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-4 LIVE: partita sospesa per guasto all’illuminazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - zazoomblog : LIVE Croazia-Italia 0-4 calcio femminile in DIRETTA: doppietta di Giacinti! - #Croazia-Italia #calcio #femminile… - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-4 LIVE: il poker lo firma Girelli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-3 LIVE: super assist di Bonansea per Giacinti INTERVALLO #Finoallafine #Forzajuve… - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-2 LIVE: Giacinti raddoppia di testa INTERVALLO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -