LIVE Croazia-Italia 0-4 calcio femminile in DIRETTA: si riprende a giocare! (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Finalmente si dovrebbe riprendere a giocare! 19.30 Ancora problemi tecnici. 19.15 Possibile ripresa tra quindici minuti, le giocatrici al buio provano a riscaldarsi. 18.58 Stop di 20/30 minuti per tentare di risolvere il problema. 64? Si interrompe momentaneamente la partita per la mancanza dell’elettricità per attivare i fari dello stadio. 62? Miracolo di Bacic su Bonansea che di potenza trova il portiere croato. 60? Italia che spinge costantemente, non si vuole fermare. 58? Tiro a giro di Galli che non riesce a dare forza al pallone. 56? Fuori Girelli e Bergamaschi, dentro Cantore e Boattin nell’Italia. 54? Gooooooooooooooooooool, Girelliiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione perfetta di Caruso che trova Girelli che mette il pallone dentro in ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Finalmente si dovrebbere a19.30 Ancora problemi tecnici. 19.15 Possibile ripresa tra quindici minuti, le giocatrici al buio provano a riscaldarsi. 18.58 Stop di 20/30 minuti per tentare di risolvere il problema. 64? Si interrompe momentaneamente la partita per la mancanza dell’elettricità per attivare i fari dello stadio. 62? Miracolo di Bacic su Bonansea che di potenza trova il portiere croato. 60?che spinge costantemente, non si vuole fermare. 58? Tiro a giro di Galli che non riesce a dare forza al pallone. 56? Fuori Girelli e Bergamaschi, dentro Cantore e Boattin nell’. 54? Gooooooooooooooooooool, Girelliiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione perfetta di Caruso che trova Girelli che mette il pallone dentro in ...

Advertising

gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-4 LIVE: partita sospesa per guasto all’illuminazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - zazoomblog : LIVE Croazia-Italia 0-4 calcio femminile in DIRETTA: doppietta di Giacinti! - #Croazia-Italia #calcio #femminile… - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-4 LIVE: il poker lo firma Girelli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-3 LIVE: super assist di Bonansea per Giacinti INTERVALLO #Finoallafine #Forzajuve… - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-2 LIVE: Giacinti raddoppia di testa INTERVALLO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -