LIVE Croazia-Italia 0-3 calcio femminile in DIRETTA | doppietta di Giacinti!

(Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Fuori Klibo e dentro Sabasov per la. 50? Goooooooooooooooooooool, Giacintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Bonansea se ne va sulla fascia e mette in mezzo per Giacinti che segna agevolmente,0-3. 48? Fuori Sara Gama e dentro Lenzini per l’. 46? Inizia il secondo tempo! 18.19 Gioca bene l’che va facilmente avanti con Giacinti e Gama.che si chiude in difesa ma rinuncia perennemente alle sortite offensive. A tra poco per il secondo tempo! 45? Fine del primo tempo,0-2. 43? Altro angolo per l’che non sortisce effetti. 41?che si chiude bene, l’prova con ...