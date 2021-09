LIVE Croazia-Italia 0-2 calcio femminile in DIRETTA | raddoppia Giacinti!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) 31? Gooooooooooooooooooool, Giacintiiiiiiiiiiiii, cross perfetto di Caruso che trova la testa di Giacinti,0-2. 29? Bergamaschi per Cernoia ma il pallone finisce fuori. 27? Giacinti chiama all'intervento Bacic che respinge in due tempi. 25?che attacca costantemente, ma lavuole metterla sul piano fisico. 23? Punizione per la, para tranquillamente Giuliani. 21? Angolo pericoloso per l', in mischia nessuna azzurra riesce a segnare. 19? Girelli in tuffo non riesce a dare ne forza ne angolazione, ma l'gioca bene. 17? Spinge ancora l', ricordiamo che passa la prima classificata, quindi è molto importante la differenza ...