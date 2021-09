LIVE Ciclismo femminile | cronometro Mondiali juniores in DIRETTA | Ivanchenko e Backstedt le favorite L’Italia punta su Cipressi e Barale

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradellariservata alle donnedei2021 disu strada. Dopo il successo nettissimo ottenuto agli Europei, la russa Alenaè la grande favorita per questa prova contro il tempo della rassegna iridata., però, stavolta dovrà vedersela con un’avversaria che non ha trovato sulle strade trentine, vale a dire la ciclocrossista e figlia d’arte britannica Zoe, quest’anno, ha dato prova della sua forza nelladel Watersley Challenge Juniors. In quell’occasione, la ...