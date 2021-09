LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Wang resiste, fra poco è il turno di Bonetto (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 Al via anche il francese Romain Gregoire, poi lo spagnolo Ivan Romeo e il favorito d’obbligo Segaert! 16.33 Partito l’irlandese Darren Rafferty, mancano le ultime tre partenze! 16.32 Per Bonetto una storia davvero toccante: a quattordici anni è caduto nel tunnel dell’anoressia e ha trovato conforto nella mountain bike, che lo ha ‘convinto’ a tornare a mangiare. 16.31 Intanto Tommaso Bessega è sceso fino alla quattordicesima posizione. Onesta prova per lui. 16.31 Eccolo qui! Partito Samuele Bonetto! Forza!!! 16.30 Ora è il momento del polacco Mateusz Gajdulewicz. Fra 90” tocca a Samuele Bonetto. 16.29 La top 10 provvisoria non è cambiata di una virgola. 16.28 Pettorale numero sette per il norvegese Trym Brennsaeter. 16.27 Parte anche l’estone Madis ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Al via anche il francese Romain Gregoire, poi lo spagnolo Ivan Romeo e il favorito d’obbligo Segaert! 16.33 Partito l’irlandese Darren Rafferty, mancano le ultime tre partenze! 16.32 Peruna storia davvero toccante: a quattordici anni è caduto nel tunnel dell’anoressia e ha trovato conforto nella mountain bike, che lo ha ‘convinto’ a tornare a mangiare. 16.31 Intanto Tommaso Bessega è sceso fino alla quattordicesima posizione. Onesta prova per lui. 16.31 Eccolo qui! Partito Samuele! Forza!!! 16.30 Ora è il momento del polacco Mateusz Gajdulewicz. Fra 90” tocca a Samuele. 16.29 La top 10 provvisoria non è cambiata di una virgola. 16.28 Pettorale numero sette per il norvegese Trym Brennsaeter. 16.27 Parte anche l’estone Madis ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Ivanchenko trionfa davanti a Backstedt - OA_Sport : Alle 14.55 comincia la cronometro juniores dei Mondiali di ciclismo! Seguila nella nostra DIRETTA LIVE - zazoomblog : LIVE Ciclismo cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Segaert e Uijdebroeks puntano alla maglia Bonetto faro azzur… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: Price-Pejtersen conquista la maglia iridata. Nono Baroncini - infoitsport : DIRETTA cronometro donne Elite, Mondiali CICLISMO 2021 RISULTATO LIVE -