LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Anche Segaert dietro Wang al primo intertempo, danese vicino alla vittoria (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Oramai sembra impossibile che qualcuno possa strappare la maglia iridata al danese Gustav Wang. 16.53 Questi i primi cinque ufficiali dopo il primo intertempo: 1 59 Wang Gustav 14:31.70 2 81 TARLING Joshua + 14.73 3 52 le HUITOUZE Eddy + 16.69 4 1 Segaert Alec + 18.89 5 10 BEVORT Carl-Frederik + 21.26 16.52 dietro Anche Segaert! 14’50”, quarto posto per lui! 16.50 Anche Ivan Romeo lontano da Wang all’intertempo. Solo Segaert può impensierire il danese! 16.49 Bel recupero per il danese Bevort! 26.07, terzo posto provvisorio! 16.47 Altino il tempo di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Oramai sembra impossibile che qualcuno possa strappare la maglia iridata alGustav. 16.53 Questi i primi cinque ufficiali dopo il: 1 59Gustav 14:31.70 2 81 TARLING Joshua + 14.73 3 52 le HUITOUZE Eddy + 16.69 4 1Alec + 18.89 5 10 BEVORT Carl-Frederik + 21.26 16.52! 14’50”, quarto posto per lui! 16.50Ivan Romeo lontano daall’. Solopuò impensierire il! 16.49 Bel recupero per ilBevort! 26.07, terzo posto provvisorio! 16.47 Altino il tempo di ...

