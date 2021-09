Lignano, polemica al Bikerfest per le magliette contro le donne. Le consigliere regionali: «Disgustate» (Di martedì 21 settembre 2021) «Silence» e l’immagine di una donna con in bocca una palla di gomma. È la grafica delle t-shirt al centro della polemica montata a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. L’occasione, il raduno di motociclisti internazionale Bikerfest, la cui 25° edizione si è svolta nella località friulana dal 16 al 19 settembre scorsi. La denuncia è arrivata direttamente dalla Rete delle consigliere regionali della Commissione Parità della Regione Friuli Venezia Giulia, che hanno espresso «dissenso e disgusto» per la vicenda. «Queste immagini», si legge in una nota accompagnata da una foto delle magliette scattata alla manifestazione, «continuano a nutrire stereotipi sbagliati inneggiando alla violenza, nello specifico quella sulle donne, utilizzando il monito “silenzio” come ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) «Silence» e l’immagine di una donna con in bocca una palla di gomma. È la grafica delle t-shirt al centro dellamontata aSabbiadoro, in provincia di Udine. L’occasione, il raduno di motociclisti internazionale, la cui 25° edizione si è svolta nella località friulana dal 16 al 19 settembre scorsi. La denuncia è arrivata direttamente dalla Rete delledella Commissione Parità della Regione Friuli Venezia Giulia, che hanno espresso «dissenso e disgusto» per la vicenda. «Queste immagini», si legge in una nota accompagnata da una foto dellescattata alla manifestazione, «continuano a nutrire stereotipi sbagliati inneggiando alla violenza, nello specifico quella sulle, utilizzando il monito “silenzio” come ...

