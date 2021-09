Liga 2021/2022: Radamel Falcao lancia il Rayo Vallecano, prima vittoria per il Celta Vigo (Di martedì 21 settembre 2021) Il resoconto delle partite della sera valide per la sesta giornata della Liga 2021/2022. L’Athletic Bilbao incappa in una brutta sconfitta casalinga per 1-2 contro il Rayo Vallecano. Sono gli ospiti a passare in vantaggio, già al 5?: Sergi Guardiola ruba la palla ad un distratto Mikel Vesga e lancia in profondità Alvaro Garcia, che con uno scavetto batte Unai Simon. Il match poi prosegue all’insegna dell’equilibrio, un equilibrio che poi diventa effettivo al 33?. Muniain batte una punizione insidiosa dal lato sinistro dell’area di rigore del Rayo, con un cross teso che viene deviata da Isamila Ciss e si insacca alle spalle del proprio portiere Dimitrievski. Proprio quando tutto sembra apparecchiato per il pareggio, al 96? gli ospiti tornano in vantaggio: a segno El ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Il resoconto delle partite della sera valide per la sesta giornata della. L’Athletic Bilbao incappa in una brutta sconfitta casalinga per 1-2 contro il. Sono gli ospiti a passare in vantaggio, già al 5?: Sergi Guardiola ruba la palla ad un distratto Mikel Vesga ein profondità Alvaro Garcia, che con uno scavetto batte Unai Simon. Il match poi prosegue all’insegna dell’equilibrio, un equilibrio che poi diventa effettivo al 33?. Muniain batte una punizione insidiosa dal lato sinistro dell’area di rigore del, con un cross teso che viene deviata da Isamila Ciss e si insacca alle spalle del proprio portiere Dimitrievski. Proprio quando tutto sembra apparecchiato per il pareggio, al 96? gli ospiti tornano in vantaggio: a segno El ...

Advertising

infobetting : Pronostici di oggi 22 settembre, serie A, Ligue 1, EFL Cup e la Liga - sportface2016 : #Liga: #Falcao all'ultimo respiro fa volare il #RayoVallecano. Prima vittoria in campionato per il #CeltaVigo - Canal12web : #12Deportes Torneo Liga del Valle de Box Lacrosse 2021 - El_Malick_21 : RT @DameTague1: 2021 Chelsea 11 : 2 la Liga ?? Chelsea a battu Séville Chelsea a battu Atletico Chelsea a battu Real Madrid Chelsea a batt… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Atletico Madrid, Suarez ribalta il Getafe in dodici minuti: Colchoneros primi -