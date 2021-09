Libero: Spalletti ha messo Fabian al centro della manovra per stanarlo dalla sua zona di comfort (Di martedì 21 settembre 2021) Su Libero, Claudio Savelli commenta la vittoria di prepotenza del Napoli, ieri, sull’Udinese. 4 gol e punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato. Paragona il percorso del Napoli di Spalletti a quello del Milan di Pioli. “Come Pioli aveva dato senso al Milan, ora Spalletti ha ordinato il Napoli, scegliendo alcuni uomini a cui consegnare le responsabilità e, di conseguenza, togliendo peso dalle spalle degli altri, che non erano in grado di reggerlo”. I leader scelti dal tecnico sono Insigne, Koulibaly, Osimhen e Fabian Ruiz. Sullo spagnolo scrive: “sistemato al centro della manovra e della squadra, come se Spalletti volesse stanarlo dalla sua zona di comfort di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 settembre 2021) Su, Claudio Savelli commenta la vittoria di prepotenza del Napoli, ieri, sull’Udinese. 4 gol e punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato. Paragona il percorso del Napoli dia quello del Milan di Pioli. “Come Pioli aveva dato senso al Milan, oraha ordinato il Napoli, scegliendo alcuni uomini a cui consegnare le responsabilità e, di conseguenza, togliendo peso dalle spalle degli altri, che non erano in grado di reggerlo”. I leader scelti dal tecnico sono Insigne, Koulibaly, Osimhen eRuiz. Sullo spagnolo scrive: “sistemato alsquadra, come sevolessesuadidi ...

