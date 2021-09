L’esperto contro gli ecologisti: “Il ghiacciaio sul Gran Sasso non è morto, anzi…” (Di martedì 21 settembre 2021) “Il ghiacciaio del Calderone è vivo e vegeto”. Parola di Davide Peluzzi, ambasciatore del Parco Nazionale del Gran Sasso e presidente di Explora Nunaat International, associazione che promuove la conoscenza e la condivisione di informazioni sulle aree selvagge del nostro pianeta. Ma perché questa puntualizzazione? E’ presto detto, solo qualche giorno fa, infatti, un gruppo di studiosi, fra cui figuravano docenti e ricercatori universitari, era salito in quota sul Gran Sasso in occasione della terza edizione del Climbing for climate per poi immediatamente dopo recitare il De Profundis per il povero ghiacciaio. “I nostri dati – hanno spiegato – dicono che si è ridotto del 65% negli ultimi 25 anni. E ancora: “la prima volta che ci sono salito – ha raccontato uno di loro – è stato 40 anni ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 settembre 2021) “Ildel Calderone è vivo e vegeto”. Parola di Davide Peluzzi, ambasciatore del Parco Nazionale dele presidente di Explora Nunaat International, associazione che promuove la conoscenza e la condivisione di informazioni sulle aree selvagge del nostro pianeta. Ma perché questa puntualizzazione? E’ presto detto, solo qualche giorno fa, infatti, un gruppo di studiosi, fra cui figuravano docenti e ricercatori universitari, era salito in quota sulin occasione della terza edizione del Climbing for climate per poi immediatamente dopo recitare il De Profundis per il povero. “I nostri dati – hanno spiegato – dicono che si è ridotto del 65% negli ultimi 25 anni. E ancora: “la prima volta che ci sono salito – ha raccontato uno di loro – è stato 40 anni ...

