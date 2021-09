Leo Gullotta, chi è il marito: ecco perché nessuno lo ha mai visto (Di martedì 21 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Leo Gullotta ospite di Serena Bortone ha sposato il suo compagno, ma la sua identità resta ancora un mistero. Serena Bortone torna in onda questo pomeriggio con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno, il programma di grande successo che ha debuttato lo scorso anno. Tra i suoi ospiti del Leggi su youmovies (Di martedì 21 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Leoospite di Serena Bortone ha sposato il suo compagno, ma la sua identità resta ancora un mistero. Serena Bortone torna in onda questo pomeriggio con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno, il programma di grande successo che ha debuttato lo scorso anno. Tra i suoi ospiti del

Advertising

CorriereUmbria : Leo Gullotta, la passione per il teatro e il matrimonio con il suo compagno di vita - CinemApp_Cinema : Lettere a mia figlia, in streaming gratuito su MYmovies il cortometraggio completo con Leo Gullotta… - MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: Leo Gullotta ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #21set… - enroboh : RT @mymovies: Lettere a mia figlia, in streaming gratuito su MYmovies il cortometraggio completo con Leo Gullotta #giornatamondialealzheime… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Leo Gullotta ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #21set… -