Lele Adani torna in tv: sarà opinionista a 90° minuto (Di martedì 21 settembre 2021) Lele Adani si è confermato uno dei migliori commentatori di calcio. L'ex calciatore, tre mesi fa, aveva annunciato l'addio da Sky Sport: "Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata". Nelle ultime settimane è stato ospite su Twitch, e precisamente alla Bobo Tv di Christian Vieri, in più è diventato la voce del videogioco Fifa22. Adesso ha trovato l'accordo per una nuova esperienza, esattamente alla Rai: sarà infatti opinionista della trasmissione "90° minuto", condotta da Marco Lollobrigida. L'annuncio ufficiale è atteso a breve, Lele Adani è pronto a tornare protagonista. L'articolo CalcioWeb.

