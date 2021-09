Lega, in tensione l’ala critica con il governo sul Green Pass. Se ne va la pasionaria Donato (Di martedì 21 settembre 2021) Francesca Donato lascia la Lega. «Non posso più stare in un partito che sostiene il governo Draghi», fa sapere l’europarlamentare fino a ieri vicinissima a Matteo Salvini. Sostenendo che la sua linea critica nei confronti dei provvedimenti dell’esecutivo «pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria. Prevale la posizione dei ministri, con Giorgetti, e dei governatori. Io non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall’imbarazzo». «Ho fatto una riflessione lunga e sofferta. Io credo nella libertà individuale e nel principio di autodeterminazione delle scelte sulla salute. Principi inderogabili che questo governo sta violando», sostiene nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica in cui annuncia il suo addio. E nella quale conferma tutte le letture di queste settimane sul calvario ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Francescalascia la. «Non posso più stare in un partito che sostiene ilDraghi», fa sapere l’europarlamentare fino a ieri vicinissima a Matteo Salvini. Sostenendo che la sua lineanei confronti dei provvedimenti dell’esecutivo «pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria. Prevale la posizione dei ministri, con Giorgetti, e dei governatori. Io non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall’imbarazzo». «Ho fatto una riflessione lunga e sofferta. Io credo nella libertà individuale e nel principio di autodeterminazione delle scelte sulla salute. Principi inderogabili che questosta violando», sostiene nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica in cui annuncia il suo addio. E nella quale conferma tutte le letture di queste settimane sul calvario ...

