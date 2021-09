Lega, Donato lascia: «In Italia i no vax sono gravemente discriminati» (Di martedì 21 settembre 2021) L'eurodeputata Francesca Donato lascia la Lega. Rifiuta l'estensione del Green pass varata dal governo Italiano e dice di voler difendere quella minoranza di Italiani etichettata come... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) L'eurodeputata Francescala. Rifiuta l'estensione del Green pass varata dal governono e dice di voler difendere quella minoranza dini etichettata come...

