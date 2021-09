Lega, da Donato personalismi e divergenze insanabili (Di martedì 21 settembre 2021) "Fare parte di un partito significa fare gioco di squadra: quando prevalgono i personalismi e le divergenze sono insanabili, bene che le strade si dividano". Così il capogruppo di Identità e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 21 settembre 2021) "Fare parte di un partito significa fare gioco di squadra: quando prevalgono ie lesono, bene che le strade si dividano". Così il capogruppo di Identità e ...

Advertising

ladyonorato : Qui ci sono le ragioni per cui sono giunta a questa decisione. Lascio la Lega – Francesca Donato - HuffPostItalia : Lady No Vax Francesca Donato: 'Lascio la Lega, ormai comanda Giorgetti' - GianlucaVasto : La Donato lascia la Lega: ormai comanda Giorgetti! 'a Donà senza 'ormai', ha sempre comandato. Al bugiardo Matteo h… - cdaria1 : RT @AzzurraBarbuto: L’europarlamentare Francesca Donato ha lasciato la Lega? Mah. Secondo me la Lega ha lasciato Francesca Donato come ha l… - egopor : RT @ladyonorato: Qui ci sono le ragioni per cui sono giunta a questa decisione. Lascio la Lega – Francesca Donato -