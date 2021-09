L’ecosistema della bicicletta vale 9 miliardi di euro

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 settembre 2021) La crisi economica dell’ultimo anno ha investito tutti i settori, ogni angolo dell’economia. Alcuni mercati hanno resistito meglio, altri si sono trasformati per sopravvivere. Altri ancora si sono rivelati perfino anticiclici: nel settore, ad esempio, nel 2020 ben il 90% dei produttori ha aumentato o confermato gli investimenti previsti. Lo rivela l’ultimo Market Watch di Banca Ifis. Lo studio dedicato alitaliano– una filiera che conta circa 2.900 imprese, 17mila addetti e 9didi ricavi annui – dimostra che in Italia le due ruote vantano una passione inscalfibile e un mercato ancora molto vivo. La produzione e la vendita di biciclette Made in Italy non ha nulla da invidiare ad altri comparti manifatturieri: ...