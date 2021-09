Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Juventus (Di martedì 21 settembre 2021) La Juve cerca la prima vittoria in campionato in casa dello Spezia, reduce da un successo fondamentale a Venezia. In casa ligure, problema muscolare per Erlic, costretto a uscire a Venezia e a saltare almeno la Juve, come Kovalenko. Bourabia potrebbe partire dal 1’. Thiago Motta in avanti pensa anche a Salcedo e Manaj dall’inizio. In casa Juve, De Ligt va verso un posto da titolare nel turno infrasettimanale al posto di Chiellini. Torna Chiesa dal 1’, probabile chance dall’inizio anche per Kean visto che Allegri potrebbe far inizialmente rifiatare Morata uscito anzitempo con il Milan. Queste le probabili formazioni: Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. All. Motta. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) La Juve cerca la prima vittoria in campionato in casa dello, reduce da un successo fondamentale a Venezia. In casa ligure, problema muscolare per Erlic, costretto a uscire a Venezia e a saltare almeno la Juve, come Kovalenko. Bourabia potrebbe partire dal 1’. Thiago Motta in avanti pensa anche a Salcedo e Manaj dall’inizio. In casa Juve, De Ligt va verso un posto da titolare nel turno infrasettimanale al posto di Chiellini. Torna Chiesa dal 1’, probabile chance dall’inizio anche per Kean visto che Allegri potrebbe far inizialmente rifiatare Morata uscito anzitempo con il Milan. Queste le(4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. All. Motta.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; ...

