Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Venezia (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il pareggio con la Juve, il Milan vuole tornare al successo in campionato. Sfiderà il Venezia reduce da un sanguinoso ko interno con lo Spezia i chiave salvezza. Tante assenze in casa rossonera. Gli esami a cui si è sottoposto Kjaer hanno escluso una lesione ai flessori, ma il danese non rientrerà prima della prossima settimana. Ibra torna a lavorare sul campo, anche se individualmente e difficilmente sarà della partita. Il più vicino al rientro è Giroud. Ai box anche Calabria, Krunic, Bakayoko, Messias e il terzo portiere Plizzari. Per il Venezia, sempre fuori Lezzerini e Fiordilino, Zanetti potrebbe fare turnover con Aramu e Peretz in campo dal 1’ a scapito di Okereke e Crnigoj. A sinistra Schnegg può far rifiatare Molinaro. Queste le probabili formazioni: Milan ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il pareggio con la Juve, ilvuole tornare al successo in campionato. Sfiderà ilreduce da un sanguinoso ko interno con lo Spezia i chiave salvezza. Tante assenze in casa rossonera. Gli esami a cui si è sottoposto Kjaer hanno escluso una lesione ai flessori, ma il danese non rientrerà prima della prossima settimana. Ibra torna a lavorare sul campo, anche se individualmente e difficilmente sarà della partita. Il più vicino al rientro è Giroud. Ai box anche Calabria, Krunic, Bakayoko, Messias e il terzo portiere Plizzari. Per il, sempre fuori Lezzerini e Fiordilino, Zanetti potrebbe fare turnover con Aramu e Peretz in campo dal 1’ a scapito di Okereke e Crnigoj. A sinistra Schnegg può far rifiatare Molinaro. Queste le...

