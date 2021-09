Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Empoli (Di martedì 21 settembre 2021) Gara delicata alla Sardegna Arena tra Cagliari ed Empoli che si giocano punti importanti per la zona retrocessione. Per il Cagliari mancherà lo squalificato Zappa: Nandez si allarga a destra. Mazzarri vorrebbe confermare il più possibile la formazione scesa in campo all’Olimpico con la Lazio. anche se avrà a disposizione anche Godin e Strootman che sono di nuovo in gruppo. Per quanto riguarda l’Empoli, non recupera Tonelli, nemmeno Bandinelli convocato per motivi familiari. Pinamonti sicuro di una maglia davanti, in coppia con Mancuso. Queste le probabili formazioni: Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Gara delicata alla Sardegna Arena traedche si giocano punti importanti per la zona retrocessione. Per ilmancherà lo squalificato Zappa: Nandez si allarga a destra. Mazzarri vorrebbe confermare il più possibile la formazione scesa in campo all’Olimpico con la Lazio. anche se avrà a disposizione anche Godin e Strootman che sono di nuovo in gruppo. Per quanto riguarda l’, non recupera Tonelli, nemmeno Bandinelli convocato per motivi familiari. Pinamonti sicuro di una maglia davanti, in coppia con Mancuso. Queste le(4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, ...

