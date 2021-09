Le sfide della moda in questa Milano Fashion Week

Leggi su panorama

(Di martedì 21 settembre 2021) In una situazione globale del settoreche ha registrato in questi ultimi due anni un'importante riduzione dei profitti all'interno di una semi-rivoluzione identitaria già in atto e un consolidamentomigrazione verso il digitale anche a supportoluxury experience, la famosadisi appresta a dare il suo segnale di presenza inedizione di settembre che porta agli addetti ai lavori e al pubblico le proposteprossima primavera-estate 2022. Un seguito tanto atteso per il Made in Italy e Made in, dopo il successo qualitativo e quantitativo registrato al Super Salone e al Fuorisalone del Design che l'hanno preceduta; partiti incerti ma poi dimostratosi, azienda per azienda, designer ...