Le reazioni allergiche ai vaccini a mRna contro Covid-19 sono rare, lievi e trattabili (Di martedì 21 settembre 2021) (foto: Mufid Majnun/Unsplash)Se per i vaccini anti Covid-19 a mRna il rischio di anafilassi, cioè di gravi reazioni allergiche che costringono al ricovero in ospedale, è già stato calcolato e corrisponde a pochi casi per milione di somministrazioni (4,7 per Pfizer e 2,5 per Moderna secondo il Federal vaccine adverse event reporting system degli Stati Uniti), quello per reazioni allergiche di grado inferiore rimane ancora incerto. Difficilmente, infatti, i sistemi di vigilanza riescono a raccogliere queste informazioni, specie per i sintomi più lievi. A ragionare sul fenomeno e a cercare di capire quale componente del vaccino fosse eventualmente responsabile, ci ha pensato un team di ricercatori anglo-americano, concludendone che le ...

