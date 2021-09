Le Iene stanno per tornare in TV con un’edizione nuova: chi sostituisce Alessia Marcuzzi alla conduzione (Di martedì 21 settembre 2021) Si avvicina a grandi falcate l’inizio della nuova edizione dello storico programma di Italia1, pronto svelarsi ai tanti fan con delle importanti novità soprattutto riguardanti la conduzione del programma. I telespettatori aspettano infatti di scoprire chi prenderà il posto dell’uscente Alessia Marcuzzi, fresca di addio ufficiale alle reti Mediaset, al fianco del confermato Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band. Le indiscrezioni circa le scelte dei vertici Mediaset per la conduzione del format che vede come nome papabile la cantante Elodie. Le Iene: il via della nuova edizione Lo storico programma di casa Mediaset è pronto a tornare con la sua 26esima edizione che si prospetta essere ricca di novità. Il format riprenderà ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 settembre 2021) Si avvicina a grandi falcate l’inizio dellaedizione dello storico programma di Italia1, pronto svelarsi ai tanti fan con delle importanti novità soprattutto riguardanti ladel programma. I telespettatori aspettano infatti di scoprire chi prenderà il posto dell’uscente, fresca di addio ufficiale alle reti Mediaset, al fianco del confermato Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band. Le indiscrezioni circa le scelte dei vertici Mediaset per ladel format che vede come nome papabile la cantante Elodie. Le: il via dellaedizione Lo storico programma di casa Mediaset è pronto acon la sua 26esima edizione che si prospetta essere ricca di novità. Il format riprenderà ...

