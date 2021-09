Le Iene, nel nuovo cast anche la cantante Elodie: l’indiscrezione (Di martedì 21 settembre 2021) Sta per tornare su Italia 1 il programma di inchieste ed attualità: Le Iene. lo show tratterà, come sempre, tematiche importanti con il suo stile sprezzante ed irriverente. Alla conduzione ci saranno alcune riconferme, ma anche delle donne tra cui l’ex concorrente di Amici, Elodie, la quale sarà affiancata anche da una campionessa olimpica. Sossio e Ursula preoccupati per la piccola Bianca: le parole dell’ex dama La coppia del trono over si è da poco separata e sono tante le perplessità dei fan che si chiedono come gestiranno la figlia piccola Le Iene 2021/2022: ecco chi sarà alla conduzione Il programma Le Iene tornerà sul piccolo schermo il 5 ottobre 2021. Alla conduzione è ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 settembre 2021) Sta per tornare su Italia 1 il programma di inchieste ed attualità: Le. lo show tratterà, come sempre, tematiche importanti con il suo stile sprezzante ed irriverente. Alla conduzione ci saranno alcune riconferme, madelle donne tra cui l’ex concorrente di Amici,, la quale sarà affiancatada una campionessa olimpica. Sossio e Ursula preoccupati per la piccola Bianca: le parole dell’ex dama La coppia del trono over si è da poco separata e sono tante le perplessità dei fan che si chiedono come gestiranno la figlia piccola Le2021/2022: ecco chi sarà alla conduzione Il programma Letornerà sul piccolo schermo il 5 ottobre 2021. Alla conduzione è ...

